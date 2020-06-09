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Самая красивая спортсменка России рассказала о предложениях стать моделью

18:43
Юлия Канакина. Фото Instagram
Юлия Канакина. Фото Instagram
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Российская скелетонистка Юлия Канакина ответила на вопросы подписчиков в сториз своего Instagram. Она рассказала о предложениях работы в модельном бизнесе.

— Где-то около года на постоянной основе поступают предложения, — написала Канакина. — Но я всей душой предана своему делу. Целиком и полностью. Поэтому другой род деятельности сейчас даже не рассматривается.

Занятия в свободное время? Лежать и кайфовать. У меня довольно много мини-увлечений. Всегда найду чем себя занять.

В прошедшем сезоне Канакина показала 15-й результат в общем зачете Кубка мира.

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