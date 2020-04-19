«Самая красивая футболистка, которую я видел». Новое фото защитницы ЦСКА Коваленко

Защитница ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На черно-белом снимке спортсменка сидит на диване в платье, которое сделано в стиле длинной рубашки.

«Самая красивая футболистка, которую я видел», — написали в комментариях под новым фото Коваленко.

«Что за посты?» — прокомментировала публикацию российская футболистка Екатерина Тырышкина.

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