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«Самая красивая футболистка, которую я видел». Новое фото защитницы ЦСКА Коваленко

20:14
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
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Защитница ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На черно-белом снимке спортсменка сидит на диване в платье, которое сделано в стиле длинной рубашки.

«Самая красивая футболистка, которую я видел», — написали в комментариях под новым фото Коваленко.

«Что за посты?» — прокомментировала публикацию российская футболистка Екатерина Тырышкина.

«Зашейте мне рот». Футболистка ЦСКА показала свой стальной пресс, но осталась им недовольна

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