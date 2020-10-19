С веслом и мужчиной. Пловчиха Ефимова показала горячее фото в белых трусиках

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в Instagram. 28-летняя спортсменка в белом бикини стоит рядом с мужчиной. Оба держат в руках весла.

«Назад в 80-е», — подписала фото с кроссфитером Джоном Мэйсоном Ефимова.

Пловчиха является трехкратной призеркой Олимпийских игр (серебро — дважды в 2016-м, бронза в 2012 году). Ефимова шесть раз становилась чемпионкой мира.