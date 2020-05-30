Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.

21-летняя российская спортсменка выложила фотографии с пляжа в белом купальнике.

Пользователь под ником texan_in_vegas откликнулся на публикацию в комментариях, написав на английском языке: «Русские девушки — лучшие. Нам не хватает вас в Америке».