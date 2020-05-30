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«Русские девушки — лучшие». Американцы поражены новым фото гимнастки Солдатовой в купальнике

14:48
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram.

21-летняя российская спортсменка выложила фотографии с пляжа в белом купальнике.

Пользователь под ником texan_in_vegas откликнулся на публикацию в комментариях, написав на английском языке: «Русские девушки — лучшие. Нам не хватает вас в Америке».

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