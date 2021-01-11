«Русская королева!» Реакция пользователей на новое фото Шараповой в стильном платье
08:43
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опубликовала в Instagram новое фото. 33-летняя российская теннисистка показала подписчикам снимок в разноцветном платье на диване, где она читает журнал.
«Сухой январь = мартини с жевательной резинкой», — подписала фото Шарапова.
«Русская королева», — отреагировал один из пользователей.
«Красивое платье!» — оставил такой комментарий другой подписчик теннисистки.
Шарапова также является серебряной призеркой Олимпиады-2012 в Лондоне. Она завершила спортивную карьеру в феврале 2020 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю