«Русская королева!» Реакция пользователей на новое фото Шараповой в стильном платье

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опубликовала в Instagram новое фото. 33-летняя российская теннисистка показала подписчикам снимок в разноцветном платье на диване, где она читает журнал.

«Сухой январь = мартини с жевательной резинкой», — подписала фото Шарапова.

«Русская королева», — отреагировал один из пользователей.

«Красивое платье!» — оставил такой комментарий другой подписчик теннисистки.

Шарапова также является серебряной призеркой Олимпиады-2012 в Лондоне. Она завершила спортивную карьеру в феврале 2020 года.