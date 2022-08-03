Русская девушка Норманна сфотографировалась в оголяющем грудь и попу бикини

Виолетта Грачева, девушка бывшего полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в социальных сетях. Грачева опубликовала фото с отдыха на Ибице. На снимке показано, как она плавает в откровенном купальнике.

«Норвич» арендовал Норманна 29 августа 2021 года до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за английский клуб.