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Русская девушка Норманна сфотографировалась в оголяющем грудь и попу бикини

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Виолетта Грачева, девушка бывшего полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в социальных сетях. Грачева опубликовала фото с отдыха на Ибице. На снимке показано, как она плавает в откровенном купальнике.

«Норвич» арендовал Норманна 29 августа 2021 года до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 28 матчах за английский клуб.

Матиас Норманн
ФК Норвич
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