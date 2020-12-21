Русская девушка футболиста «Ростова» Норманна похвасталась спортивными бедрами

Виолетта Грачева, модель и возлюбленная хавбека «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новое откровенное фото в своем Instagram. Россиянка показала подписчикам снимок в кофте и черных облегающих леггинсах.

«Бум», — написала Виолетта.

«Эй, это моя куртка, детка», — ответил девушке Норманн.

Instagram Грачевой насчитывает более 100 тысяч подписчиков. В Сети пишут, что ранее девушка училась в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

24-летний Норвежский футболист Норманн выступает за «Ростов» с января 2019-го.