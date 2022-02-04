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«Массивные огогошечки!» Русская девушка Норманна показала фото с тряпочкой на груди

Русская девушка футболиста Норманна показала откровенное фото в бассейне
Иван Торопцев
Корреспондент
Виолетта Грачева.
Фото Instagram

Виолетта Грачева, девушка полузащитника «Норвича» Матиаса Норманна опубликовала у себя в Instagram новое фото.

28-летняя девушка выложила откровенную фотографию из бассейна в бикини, похожем на тряпочку.

Публикация от ??? ??? (@violetta.bert)

«Массивные огогошечки!», — отреагировал один из пользователей на фото.

«Красивая. Слишком шикарная для этого мира», — написал другой подписчик в комментариях.

«Отличная пара... фоточек», — добавил еще один подписчик под постом.

«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова» в августе 2021 года до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. 25-летний норвежец забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах за английскую команду.

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