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Рудковская отреагировала тремя символами на новое фото жены Кокорина в золотом купальнике

02:10
Дарья Валитова. Фото Instagram Комментарии Яны Рудковской и Дарьи Валитовой. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
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Дарья Валитова, супруга форварда «Спартака» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в откровенном золотом купальнике в своем Instagram.

«Хочу обратно в тепло», — подписала фото Валитова.

Свой комментарий под фото оставила продюсер Яна Рудковская. Она написала три эмоджи в виде искры.

Дарья отреагировала двумя смайликами — поцелуем и сумасшествием.

Комментарии Яны Рудковской и Дарьи Валитовой. Фото Instagram
Комментарии Яны Рудковской и Дарьи Валитовой. Фото Instagram

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла.

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