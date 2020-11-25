Рудковская отреагировала тремя символами на новое фото жены Кокорина в золотом купальнике
02:10
Дарья Валитова, супруга форварда «Спартака» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в откровенном золотом купальнике в своем Instagram.
«Хочу обратно в тепло», — подписала фото Валитова.
Свой комментарий под фото оставила продюсер Яна Рудковская. Она написала три эмоджи в виде искры.
Дарья отреагировала двумя смайликами — поцелуем и сумасшествием.
Комментарии Яны Рудковской и Дарьи Валитовой. Фото Instagram
Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла.
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