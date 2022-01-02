Российские синхронистки в ярких платьях выступили в номере Славы Марлоу в новогоднем шоу Урганта на Первом канале
21:40
Олимпийские чемпионки Токио по синхронному плаванию — Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Александра Пацкевич и Влада Чигирева — приняли участие в новогоднем шоу Ивана Урганта на Первом канале.
Мария Шурочкина.
Спортсменки поучаствовали в номере исполнителя Славы Марлоу в программе «Ciao, 2021!», которая вышла в эфир 1 января. Вместе они исполнили хит «Ты горишь как огонь» на итальянском языке.
Алла Шишкина.
Имена и фамилии синхронисток, как и певца, были переделаны на итальянский манер. Девушки были одеты в яркие черные платья, высокие каблуки и танцевали с белыми гитарами.
Александра Пацкевич.
Влада Чигирева.
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