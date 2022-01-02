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Российские синхронистки в ярких платьях выступили в номере Славы Марлоу в новогоднем шоу Урганта на Первом канале

21:40
Российские синхронистки в ярких платьях выступили в номере Славы Марлоу в новогоднем шоу Урганта на Первом канале. Мария Шурочкина. Алла Шишкина. Александра Пацкевич. Влада Чигирева.
Российские синхронистки в ярких платьях выступили в номере Славы Марлоу в новогоднем шоу Урганта на Первом канале.
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Олимпийские чемпионки Токио по синхронному плаванию — Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Александра Пацкевич и Влада Чигирева — приняли участие в новогоднем шоу Ивана Урганта на Первом канале.

Мария Шурочкина.
Мария Шурочкина.

Спортсменки поучаствовали в номере исполнителя Славы Марлоу в программе «Ciao, 2021!», которая вышла в эфир 1 января. Вместе они исполнили хит «Ты горишь как огонь» на итальянском языке.

Алла Шишкина.
Алла Шишкина.

Имена и фамилии синхронисток, как и певца, были переделаны на итальянский манер. Девушки были одеты в яркие черные платья, высокие каблуки и танцевали с белыми гитарами.

Александра Пацкевич.
Александра Пацкевич.
Влада Чигирева.
Влада Чигирева.

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