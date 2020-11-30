Российская теннисистка Жук похвасталась потрясающим прессом
00:29
Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.
На фото девушка стоит на пляже в купальнике.
«Единственный момент, который вы контролируете, — это сейчас, так что извлеките из этого максимум пользы», — написала Жук.
Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю