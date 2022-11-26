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26 ноября, 23:00

Экс-невеста Роналду Ирина Шейк оголила грудь для новой обложки в глянце

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ирина Шейк.
Фото Соцсети

Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная Криштиану Роналду, опубликовала снимок с новой фотосессии.

36-летняя модель оголила грудь для новой обложки глянцевого журнала «V Magazine».

Ирина Шейк. Фото Соцсети
Ирина Шейк.
Фото Соцсети

Ранее Шейк выложила смелую фотосессию в неприличной позе и с завязанным ртом.

Шейк и Роналду были вместе с 2010 по январь 2015 года. В настоящее время 36-летний португалец находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес .

Ирина Шейк
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