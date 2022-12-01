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Экс-невеста Роналду Ирина Шейк оголила грудь и ягодицы для новой обложки

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ирина Шейк.
Фото Соцсети
Ирина Шейк.
Фото Соцсети
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Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная Криштиану Роналду, опубликовала снимок с новой фотосессии.

Модель снялась для декабрьского номера журнала Chaos 69, посвященном модному дому Chanel. На фотографии Шейк в красном пиджаке на голое тело, шортах и боксерских перчатках.

Ирина Шейк. Фото Соцсети
Ирина Шейк.
Фото Соцсети

Ранее Шейк снималась для новой обложки глянцевого журнала «V Magazine».

Шейк и Роналду были вместе с 2010 по январь 2015 года. В настоящее время 36-летний португалец находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес.

Ирина Шейк
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