Экс-невеста Роналду Ирина Шейк оголила грудь и ягодицы для новой обложки

Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная Криштиану Роналду, опубликовала снимок с новой фотосессии.

Модель снялась для декабрьского номера журнала Chaos 69, посвященном модному дому Chanel. На фотографии Шейк в красном пиджаке на голое тело, шортах и боксерских перчатках.

Ирина Шейк. Фото Соцсети

Ранее Шейк снималась для новой обложки глянцевого журнала «V Magazine».

Шейк и Роналду были вместе с 2010 по январь 2015 года. В настоящее время 36-летний португалец находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес.