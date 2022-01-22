«Ох, а животик то уже не такой плоский». Ефимова выложила новое фото из бассейна
Пловчиха Юлия Ефимова показала фото в зеленом купальнике
Пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию у себя в Instagram.
29-летняя спортсменка опубликовала фото из Лос-Анджелеса в зеленом купальнике.
«Эталон красоты. Ну и пузыри в топе», — оставил такой комментарий dar_carma.
«Ох, а животик то уже не такой плоский», — отреагировал один из пользователей.
«Очень неплохая», — написал комментатор Дмитрий Губерниев.
Ефимова — шестикратная чемпионка мира, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.
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