«Ох, а животик то уже не такой плоский». Ефимова выложила новое фото из бассейна

Пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию у себя в Instagram.

29-летняя спортсменка опубликовала фото из Лос-Анджелеса в зеленом купальнике.

«Эталон красоты. Ну и пузыри в топе», — оставил такой комментарий dar_carma.

«Ох, а животик то уже не такой плоский», — отреагировал один из пользователей.

«Очень неплохая», — написал комментатор Дмитрий Губерниев.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.