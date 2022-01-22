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«Ох, а животик то уже не такой плоский». Ефимова выложила новое фото из бассейна

Пловчиха Юлия Ефимова показала фото в зеленом купальнике
Иван Торопцев
Корреспондент
Юлия Ефимова.
Фото Instagram

Пловчиха Юлия Ефимова выложила новую фотографию у себя в Instagram.

29-летняя спортсменка опубликовала фото из Лос-Анджелеса в зеленом купальнике.

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

«Эталон красоты. Ну и пузыри в топе», — оставил такой комментарий dar_carma.

«Ох, а животик то уже не такой плоский», — отреагировал один из пользователей.

«Очень неплохая», — написал комментатор Дмитрий Губерниев.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

Юлия Ефимова
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