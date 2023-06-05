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Сегодня, 09:15

Ефимова выложила фото в тоненьком зеленом купальнике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новые фото в своих социальных сетях.

31-летняя спортсменка похвасталась фигурой в зеленом купальнике.

Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

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Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию. Также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).

Юлия Ефимова
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