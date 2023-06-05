Ефимова выложила фото в тоненьком зеленом купальнике
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новые фото в своих социальных сетях.
31-летняя спортсменка похвасталась фигурой в зеленом купальнике.
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
Подписчики засыпали девушку комплиментами:
«В отличной форме»
«Красота-страшная сила!»
«Огонь»
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию. Также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).
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