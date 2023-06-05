Ефимова выложила фото в тоненьком зеленом купальнике

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новые фото в своих социальных сетях.

31-летняя спортсменка похвасталась фигурой в зеленом купальнике.

Юлия Ефимова. Фото Соцсети

Подписчики засыпали девушку комплиментами:

«В отличной форме»

«Красота-страшная сила!»

«Огонь»

Юлия Ефимова. Фото Соцсети

Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию. Также она является двукратным серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).