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Российская гимнастка Севастьянова показала фото с оголенной грудью

18:30
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка показала подписчикам откровенную фотографию в открытом лифчике с расстегнутой белой рубашкой.

«Цветок», — написала Севастьянова под фото.

«Мамма миа, какая красивая», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Ранее Севастьянова снялась в черном облегающем платье.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.

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