Российская гимнастка Севастьянова показала фото с оголенной грудью
18:30
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка показала подписчикам откровенную фотографию в открытом лифчике с расстегнутой белой рубашкой.
«Цветок», — написала Севастьянова под фото.
«Мамма миа, какая красивая», — отреагировал один из пользователей в комментариях.
Ранее Севастьянова снялась в черном облегающем платье.
Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю