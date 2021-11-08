Российская гимнастка Севастьянова показала фото с оголенной грудью

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя россиянка показала подписчикам откровенную фотографию в открытом лифчике с расстегнутой белой рубашкой.

«Цветок», — написала Севастьянова под фото.

«Мамма миа, какая красивая», — отреагировал один из пользователей в комментариях.

Ранее Севастьянова снялась в черном облегающем платье.

Гимнастка завершила профессиональную карьеру после Игр-2012 в Лондоне.