«Они так выпирают». Гимнастка Севастьянова похвасталась плоским животиком на велосипеде

Российская гимнастка Каролина Севастьянова в своем Telegram-канале опубликовала новую фотографию. Девушка выложила снимок на велосипеде, на котором она сидит в черном купальнике и белой рубашке.

«Я поняла, что меньше чем через 2 недели у меня день рождения, и что в Москве я не встречала его уже очень давно. Пора думать на эту тему», — написала Севастьянова.

Подписчики гимнастки оценили ее образ:

«Они так выпирают».

«Ночное пати».

«Каролиша, фигура — огонь».

Севастьянова является олимпийской чемпионкой-2012 по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она завоевала золото в групповом многоборье. После Олимпиады-2012 спортсменка завершила карьеру.

Ранее стало известно, что 26-летняя гимнастка приняла участие в съемках второго сезона «Звезды в Африке».