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25 апреля, 16:52

«MILF». Севастьянова показала фото с огромным букетом цветов и тортом на свой день рождения

Гимнастка Севастьянова показала фото с букетом цветов в форме сердца на свой день рождения
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Telegram
Каролина Севастьянова с подарками.
Фото Личные соцсети Каролины Севастьяновой
Букет роз Каролины Севастьяновой.
Фото Telegram
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Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова празднует сегодня, 25 апреля, свой день рождения. Российской спортсменке исполнилось 27 лет.

Севастьянова показала подписчикам в своих соцсетях фотографии с праздника. Девушке подарили огромный букет из белых и фиолетовых роз в форме сердца.

Букет роз Каролины Севастьяновой. Фото Telegram
Букет роз Каролины Севастьяновой.
Фото Telegram

«С Днем рождения меня», — написала гимнастка в своем Telegram-канале.

Севастьянова также опубликовала снимки с подаренным воздушным шариком в форме шампанского и тортом с надписью: «One year closer to being a MILF» (перевод с англ.: на год ближе к MILF).

Каролина Севастьянова с подарками. Фото Личные соцсети Каролины Севастьяновой
Каролина Севастьянова с подарками.
Личные соцсети Каролины Севастьяновой

Севастьянова является участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».

Каролина Севастьянова
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