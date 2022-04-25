«MILF». Севастьянова показала фото с огромным букетом цветов и тортом на свой день рождения

Гимнастка Севастьянова показала фото с букетом цветов в форме сердца на свой день рождения

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова празднует сегодня, 25 апреля, свой день рождения. Российской спортсменке исполнилось 27 лет.

Севастьянова показала подписчикам в своих соцсетях фотографии с праздника. Девушке подарили огромный букет из белых и фиолетовых роз в форме сердца.

Букет роз Каролины Севастьяновой. Фото Telegram

«С Днем рождения меня», — написала гимнастка в своем Telegram-канале.

Севастьянова также опубликовала снимки с подаренным воздушным шариком в форме шампанского и тортом с надписью: «One year closer to being a MILF» (перевод с англ.: на год ближе к MILF).

Каролина Севастьянова с подарками. Личные соцсети Каролины Севастьяновой

Севастьянова является участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».