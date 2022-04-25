«MILF». Севастьянова показала фото с огромным букетом цветов и тортом на свой день рождения
Гимнастка Севастьянова показала фото с букетом цветов в форме сердца на свой день рождения
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова празднует сегодня, 25 апреля, свой день рождения. Российской спортсменке исполнилось 27 лет.
Севастьянова показала подписчикам в своих соцсетях фотографии с праздника. Девушке подарили огромный букет из белых и фиолетовых роз в форме сердца.
Букет роз Каролины Севастьяновой.
Фото Telegram
«С Днем рождения меня», — написала гимнастка в своем Telegram-канале.
Севастьянова также опубликовала снимки с подаренным воздушным шариком в форме шампанского и тортом с надписью: «One year closer to being a MILF» (перевод с англ.: на год ближе к MILF).
Каролина Севастьянова с подарками.
Личные соцсети Каролины Севастьяновой
Севастьянова является участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».
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