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«Как не влюбиться?» Гимнастка Севастьянова показала фото в черном мини-купальнике

Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в черном мини-купальнике
16:09
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская художественная гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка выложила фотографию в черном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру экс-спортсменки.

«Как не влюбиться?» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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