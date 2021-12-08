«Как не влюбиться?» Гимнастка Севастьянова показала фото в черном мини-купальнике

Российская художественная гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка выложила фотографию в черном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру экс-спортсменки.

«Как не влюбиться?» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.