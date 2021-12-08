«Как не влюбиться?» Гимнастка Севастьянова показала фото в черном мини-купальнике
Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в черном мини-купальнике
16:09
Российская художественная гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка выложила фотографию в черном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру экс-спортсменки.
«Как не влюбиться?» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.
Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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