«Ого, как попка-то выросла». Загитова отметила старт олимпиады в Пекине

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в TikTok.

19-летняя спортсменка выложила ролик с танцем из Пекина.

«Олимпиада началась», — подписала видео Загитова.

Подписчики оставили комментарии под видео: «Ура! Всем нашим спортсменам удачи! Россия вперед! Алина, тебе легких эфиров!», «Главная звезда Олимпиады», «Приятно видеть Алину на ОИ через 4 года, хоть и в роли ведущей», «Требуем дубль, где телефон потерял равновесие», «Ого, как попка-то выросла», «Смотрю Олимпиаду с удовольствием и с нетерпением жду вас. Алина, вы лучшая!».