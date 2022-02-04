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Сегодня, 11:05

«Ого, как попка-то выросла». Загитова отметила старт олимпиады в Пекине

Загитова опубликовала новое видео из Пекина в TikTok
Сергей Разин
корреспондент
Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в TikTok.

19-летняя спортсменка выложила ролик с танцем из Пекина.

«Олимпиада началась», — подписала видео Загитова.

@alina_zagi_

Олимпиада началась ???

? original sound — skylar

Подписчики оставили комментарии под видео: «Ура! Всем нашим спортсменам удачи! Россия вперед! Алина, тебе легких эфиров!», «Главная звезда Олимпиады», «Приятно видеть Алину на ОИ через 4 года, хоть и в роли ведущей», «Требуем дубль, где телефон потерял равновесие», «Ого, как попка-то выросла», «Смотрю Олимпиаду с удовольствием и с нетерпением жду вас. Алина, вы лучшая!».

Алина Загитова
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