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«Шикарный животик». Подписчики оценили фото фигуристки Константиновой с идеальным прессом

Российская фигуристка Константинова показала откровенное фото с нижнем белье
22:36
Станислава Константинова. Фото Instagram
Станислава Константинова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новый пост в своем Instagram. 21-летняя спортсменка показала фото в черном нижнем белье и белой рубашке.

«Пойду пресс покачаю», — подписала фото Константинова.

«Шикарный животик», — отреагировал один из подписчиков в комментариях под постом.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады-2019.

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