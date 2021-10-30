«Шикарный животик». Подписчики оценили фото фигуристки Константиновой с идеальным прессом
Российская фигуристка Константинова показала откровенное фото с нижнем белье
22:36
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новый пост в своем Instagram. 21-летняя спортсменка показала фото в черном нижнем белье и белой рубашке.
«Пойду пресс покачаю», — подписала фото Константинова.
«Шикарный животик», — отреагировал один из подписчиков в комментариях под постом.
Константинова является бронзовой призеркой Универсиады-2019.
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