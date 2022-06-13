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Женская лига

Сегодня, 11:05

Российская фигуристка Худайбердиева похвасталась фото в малюсеньком купальнике, подчеркивающим грудь

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в своих соцсетях опубликовала несколько фотографий с отдыха в Турции. Девушка выложила ряд снимков в белом купальнике.

«Русалка», — подписала пост фигуристка.

Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети
Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети

Худайбердиева вместе со своим партнером Егором Базиным становилась бронзовой медалисткой чемпионата России. Ранее девушка была одиночницей.

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