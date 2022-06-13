Российская фигуристка Худайбердиева похвасталась фото в малюсеньком купальнике, подчеркивающим грудь
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в своих соцсетях опубликовала несколько фотографий с отдыха в Турции. Девушка выложила ряд снимков в белом купальнике.
«Русалка», — подписала пост фигуристка.
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети
Худайбердиева вместе со своим партнером Егором Базиным становилась бронзовой медалисткой чемпионата России. Ранее девушка была одиночницей.
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