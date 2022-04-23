«Ваушная мечта парней». Медведева показала видео с голым животиком и чупа-чупсом

Фигуристка Медведева показала видео из машины с обнаженным животом и чупа-чупсом

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале. Видео было снято в салоне автомобиля, а сама фигуристка была одета в белый короткий топ.

«Ваушная мечта парней», — говорится в комментарии подписчика.

«Богиня», — написал один из фанатов.

«Ну просто королева!» — заявил другой подписчик.

22 апреля фигуристка посетила третий матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).