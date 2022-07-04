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Сегодня, 09:34

«Сейчас купальник треснет»: Нугуманова игриво выгнулась в воде

Фигуристка Нугуманова выложила новое видео в купальнике
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое видео в купальнике у себя в Telegram-канале.

Девушка показала видео, на котором игриво выгнулась в воде в красном купальнике.

Подписчики девушки отреагировали на ее пост:

«Ну ничего такая».

«Восхитительная девушка».

«Богиня».

«Афродита».

«Красивая русалка».

19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Елизавета Нугуманова
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