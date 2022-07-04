«Сейчас купальник треснет»: Нугуманова игриво выгнулась в воде
Фигуристка Нугуманова выложила новое видео в купальнике
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое видео в купальнике у себя в Telegram-канале.
Девушка показала видео, на котором игриво выгнулась в воде в красном купальнике.
Подписчики девушки отреагировали на ее пост:
«Ну ничего такая».
«Восхитительная девушка».
«Богиня».
«Афродита».
«Красивая русалка».
19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.
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