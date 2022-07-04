«Сейчас купальник треснет»: Нугуманова игриво выгнулась в воде

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое видео в купальнике у себя в Telegram-канале.

Девушка показала видео, на котором игриво выгнулась в воде в красном купальнике.

Подписчики девушки отреагировали на ее пост:

«Ну ничего такая».

«Восхитительная девушка».

«Богиня».

«Афродита».

«Красивая русалка».

19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.