«Как грудь выпирает»: Нугуманова выложила фото в изящном красном платье
Нугуманова выложила фото в изящном красном платье
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое фото у себя в социальных сетях.
19-летняя спортсменка опубликовала снимок в изящном красном платье.
Елизавета Нугуманова.
Соцсети
Подписчики девушки отреагировали на ее видео:
«Ты прекрасна».
«Как грудь выпирает».
«Красива».
«Какие красивые глаза».
Нугуманова в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.
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