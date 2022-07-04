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Сегодня, 10:50

«Как грудь выпирает»: Нугуманова выложила фото в изящном красном платье

Нугуманова выложила фото в изящном красном платье
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое фото у себя в социальных сетях.

19-летняя спортсменка опубликовала снимок в изящном красном платье.

Елизавета Нугуманова. Фото Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Соцсети

Подписчики девушки отреагировали на ее видео:

«Ты прекрасна».

«Как грудь выпирает».

«Красива».

«Какие красивые глаза».

Нугуманова в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Фигурное катание
Елизавета Нугуманова
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