«Как грудь выпирает»: Нугуманова выложила фото в изящном красном платье

Нугуманова выложила фото в изящном красном платье

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила новое фото у себя в социальных сетях.

19-летняя спортсменка опубликовала снимок в изящном красном платье.

Елизавета Нугуманова. Соцсети

Подписчики девушки отреагировали на ее видео:

«Ты прекрасна».

«Как грудь выпирает».

«Красива».

«Какие красивые глаза».

Нугуманова в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.