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«Солнышко наше, какая же красивая». Фанаты в восторге от внешнего вида повзрослевшей Загитовой

Алина Загитова опубликовала новое фото из Пекина
Анна Горшкова
Корреспондент

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram новое фото из Пекина.

На фотографии 19-летняя спортсменка сидит в красном свитере с изображением эмблемы Олимпийского комитета России (ОКР) и показывает подписчикам сердечко.

Пользователи в комментариях написали: «Лапушка, красавица наша», «Наша маленькая Красная балерина!», «Алина в красном — отдельный вид искусства! Браво!!! Просто глаз не оторвать», «Обожаем наше солнышко любимое», «Как здорово, что Алина на ОИ — наслаждайся каждым днем этого праздника, очень ждем выпуска влогов».

Загитова в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она находится на Олимпиаде в Пекине в качестве репортера Первого канала.

Фигурное катание
Алина Загитова
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