«Солнышко наше, какая же красивая». Фанаты в восторге от внешнего вида повзрослевшей Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram новое фото из Пекина.

На фотографии 19-летняя спортсменка сидит в красном свитере с изображением эмблемы Олимпийского комитета России (ОКР) и показывает подписчикам сердечко.

Пользователи в комментариях написали: «Лапушка, красавица наша», «Наша маленькая Красная балерина!», «Алина в красном — отдельный вид искусства! Браво!!! Просто глаз не оторвать», «Обожаем наше солнышко любимое», «Как здорово, что Алина на ОИ — наслаждайся каждым днем этого праздника, очень ждем выпуска влогов».