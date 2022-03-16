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«Леди совершенство». Алина Загитова показала фото в красном платье на балете

Фигуристка Алина Загитова показала фото в красном платье на балете
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Instagram. 19-летняя российская спортсменка в красном платье посетила балетную постановку «Баядерка».

«Балет — это что-то невероятно прекрасное! Хочу поделиться впечатлениями после нашего с Сабиной выхода в Государственный Кремлевский дворец. Балет рассказывает восточную сказку о любви, верности и коварстве. Какая же грация и красота. Движения балерин, музыка, костюмы декорации — всё создаёт непередаваемую волшебную атмосферу. У меня появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство — это именно то, что помогает мне перезагрузится, оно как глоток свежего воздуха. Проще говоря, нам очень понравилось!» — написала Загитова.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Пользователи оставили много комплиментов под фотографией Загитовой.

«Как всегда, прекрасна», — отреагировал oreo_plt_and.

«Леди совершенство», — похвалила девушку nino4ka00.

«Красная балерина», — оставила такой комментарий di.sabyr6131.

Алина Загитова также является чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018.

Фигурное катание
Алина Загитова
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