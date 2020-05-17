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Роналду взял Джорджину в «плен», дети спасли маму из его рук

17 мая 2020, 23:42
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое видео в Instagram.

Роналду играл с детьми и девушкой. Он шлепнул Джорджину по ягодицам и схватил ее, а дети пытались столкнуть его.

— Я люблю проводить дни вместе, играя и учась, — написала Джорджина. — Наслаждаемся собой. Если есть что-то позитивное, что мы можем забрать из этой изоляции, это то, что мы сами создаем самые счастливые моменты, и они составляют 99% времени.

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