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Роналду показал пышную грудь своей подруги

25 июня 2020, 15:10
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото Instagram
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото в сториз своего Instagram c подругой Джорджиной Родригес.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

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