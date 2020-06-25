Роналду показал пышную грудь своей подруги
25 июня 2020, 15:10
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фото в сториз своего Instagram c подругой Джорджиной Родригес.
June 25, 2020
Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...