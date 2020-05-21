Призер Олимпиады Кудрявцева раскрыла секрет спортивной диеты

Серебряный призер Рио-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева раскрыла, какой диеты придерживалась во время спортивной карьеры.

— Для меня вес никогда не был проблемой, — приводит слова Кудрявцевой Team Russia. — Разве что в переходном возрасте было трудно удерживать нужные 100-200 граммов веса. Если вес стал чуть выше, прибавились условные 500 граммов, это дополнительная нагрузка на ноги. Прыгнула — косточка не выдержала и треснула.

Я ни на какой специальной диете не сидела, но понимаю, что для нашей сборной отсутствие диетолога — это проблема. Гимнастки должны быть стройными, красивыми, худыми, а единственный способ, который рекомендуется сейчас — не есть. Специалист мог бы рассказать, как правильно питаться, чтобы девочки не сидели по два часа в бане, потом не падали в обморок.