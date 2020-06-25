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«Прихожу в себя после трипа». Ефимова поделилась откровенным фото

25 июня 2020, 13:25
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в сториз своего Instagram. Она рассказала, почему в последнее время была не такой активной в социальных сетях.

— Ребята, со мной все хорошо, — написала Ефимова. — Все, кто потерял. Я просто прихожу в себя после нашего трипа. Бытовуха в глаз попала.

«Как же было «весело». Ефимова вспомнила, как ее обокрали на отдыхе

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