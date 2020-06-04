Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет своей стройной фигуры

Американская модель и актриса Кэрол Альт раскрыла секрет своей стройной фигуры. Ей 59 лет, она позирует топлес для издания Sports Illustrated,

— Я ела спагетти два раза в день во время съемок, — приводит слова Альт Page Six. — Я потребляла так много углеводов, потому что именно они помогли мне похудеть. Постоянно тренируюсь, делаю это для того, чтобы сказать всем: «Эй, смотрите на меня, я тренируюсь, а ведь мне исполняется 60 лет в этом году.

Кэроль Альт живет вместе с экс-капитаном сборной России по хоккею Алексеем Яшиным.