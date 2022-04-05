«Ого, это кто подарил?». Появилось фото Загитовой с огромнейшим букетом роз
Появилось фото Загитовой с большим букетом роз
Российской фигуристке Алине Загитовой подарили большой букет роз.
Фотография спортсменки с цветами появилась в фанатском аккаунте Загитовой в соцсетях.
Алина Загитова (справа) с большим букетом роз.
«Никому такие букеты не дарят — только нашей любимой девочке», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Ого, это кто подарил?» — поинтересовался болельщик Загитовой.
«Королеве — самый роскошный букет», — добавил еще один поклонник фигуристки.
19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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