«Ого, это кто подарил?». Появилось фото Загитовой с огромнейшим букетом роз

Российской фигуристке Алине Загитовой подарили большой букет роз.

Фотография спортсменки с цветами появилась в фанатском аккаунте Загитовой в соцсетях.

Алина Загитова (справа) с большим букетом роз.

«Никому такие букеты не дарят — только нашей любимой девочке», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Ого, это кто подарил?» — поинтересовался болельщик Загитовой.

«Королеве — самый роскошный букет», — добавил еще один поклонник фигуристки.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.