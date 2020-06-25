«Потрясающая пара, просто великолепно». Гимнастка Солдатова показала нереальный шпагат в лосинах

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новый пост в Instagram. На фото она сделала шпагат на фоне своей кошки.

— Снова мы с котейкой, — подписала фото Солдатова.

— Потрясающая пара, просто великолепно, — отметил один из подписчиков.

— Просто два котика в одном видео, — добавил второй.

22-летняя Александра Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

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