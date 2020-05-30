«Поступила, как велело сердце». Бывшая жена украинского защитника рассказала, как предпочла ему «парня на «Ладе Калине»

Бывшая жена украинского защитника «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина рассказала о том, что не сразу начала с ним отношения.

— Я подумала, что я не его уровня, — сказала Ирина Морозюк в интервью Youtube-каналу «Олицкая». — Он молодой, богатый футболист, а я считала себя ниже уровнем. Что вокруг него телочки, фифы, все такое. А получилось наоборот: он долго за мной ухаживал.

Они приехали во Львов, Коля в караоке «Рюмка водки на столе» спел. Я ему еще сказала: «Ты знал, чем меня брать». Очень боялся меня спугнуть, относился с уважением.

А потом объявился парень, с которым мы Рождество праздновали. Они оба звали на Новый год, я поехала к нему, хотя он был на «Ладе Калине», а Коля на «Мерседесе». Я поступила, как мне велело сердце. Поехала и выключила телефон.

Он мне звонил, говорил: «Как ты могла, я тебя ждал, а ты выключила телефон на три дня». Потом еще звонил, но у меня отношения наладились, я не отвечала. И я рассталась с тем парнем через три месяца.