«Последний охотник на ведьм». Бузову пришлось успокаивать после выступления на «Ледниковом периоде»
20:30
Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев приняли участие в третьем эпизоде нового сезона шоу «Ледниковый период». Они выступают под песню «Paint it Black» группы «The Rolling Stones» в исполнении Ciara из кинофильма «Последний охотник на ведьм» режиссера Брека Айснера.
После номера Бузова не смогла сдержать слез, поскольку была недовольна прокатом.
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