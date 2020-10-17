«Последний охотник на ведьм». Бузову пришлось успокаивать после выступления на «Ледниковом периоде»

Телеведущая и певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев приняли участие в третьем эпизоде нового сезона шоу «Ледниковый период». Они выступают под песню «Paint it Black» группы «The Rolling Stones» в исполнении Ciara из кинофильма «Последний охотник на ведьм» режиссера Брека Айснера.

После номера Бузова не смогла сдержать слез, поскольку была недовольна прокатом.