Пользователи Instagram обсуждают возможную беременность жены Малкина

Супруга российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, Анна Кастерова, опубликовала новые фотографии в своем Instagram. Жена 33-летнего хоккеиста показала свои вечерние наряды.

«1 или 2?» — подписала Кастерова свой новый пост. На первом снимке возлюбленная форварда «Пингвинз» предстала перед подписчиками в длинном черном платье. На втором — в желтой юбке и черном топике.

«Анечка, кажется, беременна. Как же здорово, если это так! Девочки им не хватает, такой же красивой, как Анюта» — написали в комментариях под новым постом Кастеровой.

Евгений и Анна воспитывают сына Никиту (2016 год).