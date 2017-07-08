Полиция опубликовала видео, доказывающее невиновность Уильямс в ДТП

Полиция Палм-Бич опубликовала видеозапись аварии с участием американской теннисистки Винус Уильямс. 9 июня в автомобиль Уильямс врезалась другая машина. Ее пассажир, 78-летний Джером Барсон, впоследствии скончался в больнице.
На видеозаписи видно, что автомобиль Уильямс выезжает на перекресток. Судя по движению других машин, она ехала на зеленый свет. На перекрестке она притормозила, пропуская другой автомобиль, который поворачивал налево со встречной полосы. После этого Уильямс продолжила движение, и в нее врезалась машина Барсонов, которая поехала на только что зажегшийся зеленый свет.
Полиция уже отметила, что Уильямс не нарушала правил при ДТП.
Несмотря на расследование, Уильямс принимает участие в Уимблдонском турнире, где добралась уже до четвертого круга.
ki
похоже что я ошибся - светофор там таки есть. ну знач - американское правосудие самое справедливое в мире! ))
08:41
Хрю-хрю
Однозначно Винус не виновата в этом ДТП. Только почему это видео появилось лишь несколько дней спустя?
08:37
ki
это похоже на не регулируемый перекресток (не видно светофора), также очевидно, что полоса,с камерой - второстепенная (видно, как водители уступают дорогу). поэтому виноват водитель внедорожника, который выезжал на перекресток со стороны полицейского участка. о чем тут можно спорить ?
08:36
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Да уж, бабуся в смерти мужа может винить только себя, всё очевидно и двух мнений быть не может, Винус вообще не виновна.)
08:18
matvey2000
Если въехала на перекресток на зелёный, то должна была завершить маневр и покинуть перекресток даже если зелёный закончился. По российским ПДД виновник аварии - бабуля, жена жмурика.
08:01
DV1981
В ютубе отключены кооменнты и куча дизлайков,потому что люди начали писать что она виновата...вот вам и американское правосудие,а многие тут кричали,что если виновата,то накажут.
07:36
tulupp
Это видео как раз доказывает виновность, не пропустила авто на перекрестке.
06:08