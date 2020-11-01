Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от подготовки номера к очередному выпуску шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Пара представила номер под песню «Mambo Gopher» в исполнении Имы Сумак.

— Музыка румбы, — начал Соловьев.

— Но танцуем мы не ее! — продолжила Бузова. — Номер классный, он очень легко у нас пошел. Диме показалось, вот он, прорыв настал. А потом прорыв куда-то пропал. В общем, мы будем выполнять сложную олимпийскую поддержку! Пошли сложным путем. Быстрая музыка, много шагов, много интересных поддержек, переходиков. Боюсь опоздать, и поэтому я его перегоняю.