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«Показалось, что прорыв настал, а потом он куда-то пропал». Бузова — об участии в «Ледниковом периоде»

17:51
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото скриншот Первого канала
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото скриншот Первого канала

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями от подготовки номера к очередному выпуску шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Пара представила номер под песню «Mambo Gopher» в исполнении Имы Сумак.

— Музыка румбы, — начал Соловьев.

— Но танцуем мы не ее! — продолжила Бузова. — Номер классный, он очень легко у нас пошел. Диме показалось, вот он, прорыв настал. А потом прорыв куда-то пропал. В общем, мы будем выполнять сложную олимпийскую поддержку! Пошли сложным путем. Быстрая музыка, много шагов, много интересных поддержек, переходиков. Боюсь опоздать, и поэтому я его перегоняю.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/shows/lednikovyy-period-2020/trenirovki/olga-buzova-i-dmitriy-solovev-trenirovka-lednikovyy-period-2020-fragment-vypuska-ot-31-10-2020

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