Подруга Роналду выложила новое фото в полупрозрачном боди, его лайкнул Кокорин

Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. На фото она сидит на полу в кроссовках и полупрозрачном белом боди.

— Счастье в твоей жизни зависит от качества твоих мыслей, — написала Родригес. Одним из лайкнувших ее фото оказался нападающий Александр Кокорин.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.