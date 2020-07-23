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Подруга Роналду выложила новое фото в полупрозрачном боди, его лайкнул Кокорин

15:00
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. На фото она сидит на полу в кроссовках и полупрозрачном белом боди.

— Счастье в твоей жизни зависит от качества твоих мыслей, — написала Родригес. Одним из лайкнувших ее фото оказался нападающий Александр Кокорин.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

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