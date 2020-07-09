Подруга Роналду показала фото в леопардовом купальнике

Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. Она продемонстрировала фото в леопардовом купальнике.

— Счастливый день, — подписала фото Родригес.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

Строгий взгляд и выдающиеся формы. Подруга Роналду поразила поклонников новым фото