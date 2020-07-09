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Подруга Роналду показала фото в леопардовом купальнике

9 июля 2020, 15:15
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. Она продемонстрировала фото в леопардовом купальнике.

— Счастливый день, — подписала фото Родригес.

??? feliz d?a ???

Публикация от Georgina Rodr?guez (@georginagio)

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

Строгий взгляд и выдающиеся формы. Подруга Роналду поразила поклонников новым фото

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