  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Пловчиха Ефимова рассказала, в каких съемках хотела бы принять участие

22:21
Юлия Ефимова. Фото instagram.com
Юлия Ефимова. Фото instagram.com
Теги:

Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую сторис в своем Instagram. 28-летняя спортсменка призналась, что хотела бы сняться в клипе.

«Хотела бы сняться в клипе, фильме, сериале? Честно, актриса из меня никакущая, и никогда не хотела ей стать... Так что фильмы, сериалы — точно нет, а вот в клипе можно было бы попробовать», — ответила на вопрос подписчика Ефимова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир