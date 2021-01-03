Пловчиха Ефимова показала новогоднее селфи и пошутила над своей фигурой
10:36
Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую сториз в своем Instagram. 28-летняя россиянка показала подписчикам новогоднее селфи в белом спортивном костюме.
«Еще один денек и возвращаться к тренировкам и сбрасывать «все» салатики новогодние», — подписала селфи спортсменка.
Ефимова также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Пловчиха живет и тренируется в США.
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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