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Пловчиха Ефимова показала новогоднее селфи и пошутила над своей фигурой

10:36
Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую сториз в своем Instagram. 28-летняя россиянка показала подписчикам новогоднее селфи в белом спортивном костюме.

«Еще один денек и возвращаться к тренировкам и сбрасывать «все» салатики новогодние», — подписала селфи спортсменка.

Ефимова также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. Пловчиха живет и тренируется в США.

Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram

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