Пловчиха Ефимова похвасталась плоским животиком в тонких трусиках. Осеннее селфи
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Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую откровенную сториз в Instagram. Российская спортсменка похвасталась перед подписчиками фигурой в купальнике.
«Осень наступает, но очень медленно», — подписала фото в бирюзовом лифчике Ефимова.
Пловчиха также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.
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