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Пловчиха Ефимова похвасталась плоским животиком в тонких трусиках. Осеннее селфи

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Юлия Ефимова. Фото instagram.com
Юлия Ефимова. Фото instagram.com
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Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую откровенную сториз в Instagram. Российская спортсменка похвасталась перед подписчиками фигурой в купальнике.

«Осень наступает, но очень медленно», — подписала фото в бирюзовом лифчике Ефимова.

Пловчиха также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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