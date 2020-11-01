Пловчиха Ефимова похвасталась плоским животиком в тонких трусиках. Осеннее селфи

Трехкратная призерка Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую откровенную сториз в Instagram. Российская спортсменка похвасталась перед подписчиками фигурой в купальнике.

«Осень наступает, но очень медленно», — подписала фото в бирюзовом лифчике Ефимова.

Пловчиха также является шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Новая сториз Ефимовой pic.twitter.com/9AU7xySaXJ — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 31, 2020

«Огонь. Как всегда секси». Ефимова впечатлила поклонников фото в черном лифчике