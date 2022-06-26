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Сегодня, 19:10

Плоский живот и красивое белье: Медведева выложила откровенную фотосессию в расстегнутых джинсах

Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото личные соцсети Евгении Медведевой
Евгения Медведева.
Фото личные соцсети Евгении Медведевой
Евгения Медведева.
Фото личные соцсети Евгении Медведевой
Евгения Медведева.
Фото личные соцсети Евгении Медведевой
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. На них она позирует с оголенным животом.

Из одежды на ней только джинсы и топ.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева. Фото личные соцсети Евгении Медведевой
Евгения Медведева.
Евгения Медведева. Фото личные соцсети Евгении Медведевой
Евгения Медведева.
Евгения Медведева. Фото личные соцсети Евгении Медведевой

Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.

Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, в том числе Медведева.

Евгения Медведева
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