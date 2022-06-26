Плоский живот и красивое белье: Медведева выложила откровенную фотосессию в расстегнутых джинсах

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. На них она позирует с оголенным животом.

Из одежды на ней только джинсы и топ.

Евгения Медведева. Фото личные соцсети Евгении Медведевой

Евгения Медведева. Фото личные соцсети Евгении Медведевой

Евгения Медведева. Фото личные соцсети Евгении Медведевой

Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.

Среди судей будут Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды, в том числе Медведева.