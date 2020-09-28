«Плавать, заниматься сексом, танцевать». Лопырева назвала способы борьбы с целлюлитом на попе

Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам в Instagram о том, как она борется с целлюлитом.

«Полезный пост про попу, как обещала. Не будем умничать, что у худых и не очень, могут возникать одни и те же проблемы с соединительной тканью, ибо от веса не зависит! Более 85% процентов женщин после 21 года мечтают изгнать из своего тела то, чем мужчины практически не страдают. А еще они не рожают, но что делать? Так я сейчас расскажу, что делаю именно я:

1. Контрастный душ.

2. Не выходя из душа можно воспользоваться скрабом для гладкости и для отшелушивания ненужного, чтобы потом нанести нужное.

3. Разогревающий крем (любой!).

4. Настоящего хорошего ручного глубокого антицеллюлитного массажа, которым владеют почему-то только наши соотечественники.

5. Если «наших рук» в округе нет, то идем в хороший салон и делаем старую добрую Эндосферу.

6. Я не буду тут писать о вреде сладкого и крахмала, потому что я не диетолог (хотя легко могу им быть) и вы сами разберётесь, что вам есть.

7. О, спорт, ты — мир!

8. А еще, девочки, постоянное движение: ходить пешком, плавать, кататься на велике, заниматься сексом, танцевать.

9. Если вы настроены серьезно, скажите алкоголю нет", — написала Лопырева в Instagram.