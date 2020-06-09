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Планы Туктамышевой на лето: попасть на самую красивую крышу Петербурга и съесть самую вкусную шаверму

18:53
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своими желаниями на лето. Чемпионка мира и Европы-2015 строит планы, связанные только с Санкт-Петербургом, где она сейчас проживает.

«Лето начинается не так как обычно, — написала Туктамышева в Instagram. — Но я себе загадала то, что обязательно хочется выполнить за эти три месяца в Питере.

1. Встретить рассвет на заливе

2. Прокатиться по каналам

3. Попасть на самую красивую крышу города

4. По традиции съесть самую вкусную шаверму

И конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят. Что у вас в списке «must do» на это лето?"

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