Планы Туктамышевой на лето: попасть на самую красивую крышу Петербурга и съесть самую вкусную шаверму

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своими желаниями на лето. Чемпионка мира и Европы-2015 строит планы, связанные только с Санкт-Петербургом, где она сейчас проживает.

«Лето начинается не так как обычно, — написала Туктамышева в Instagram. — Но я себе загадала то, что обязательно хочется выполнить за эти три месяца в Питере.

1. Встретить рассвет на заливе

2. Прокатиться по каналам

3. Попасть на самую красивую крышу города

4. По традиции съесть самую вкусную шаверму

И конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят. Что у вас в списке «must do» на это лето?"