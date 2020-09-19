Паралимпийская пловчиха с русскими корнями Кравцов снялась топлес для Playboy

Немецкая пловчиха с русскими и казахстанскими корнями Елена Кравцов стала первой паралимпийской спортсменкой, которая появилась на обложке журнала Playboy. 26-летняя девушка снялась топлес для фотосессии.

«Я не могла отказаться от этой возможности. Два дня съемок, которые у меня были — они были великолепны. Я всегда хотела провести день в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Было, конечно, много ажиотажа. Некоторые были очень шокированы, но я должна сказать, что была приятно удивлена всеми великолепными отзывами и множеством комплиментов», — приводит слова Кравцов The Sun.

В 2005 году Елена Кравцов эмигрировала с семьей из Казахстана в Германию. В возрасте семи лет у нее была диагностирована болезнь Штаргардта — генетическое заболевание глаз, и с тех пор пловчиха продолжает постепенно терять зрение.