Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала новый пост в Instagram. Она рассказала, за что удостоилась отцовской похвалы.

— Сегодня папа сказал: «Доча, хочешь в баньку, иди почисть печку». Я ее почистила, — написала Исинбаева. — Подумала все, а папа мне: «Теперь делай самсу, вот так». И показывает... Я, конечно же, все сделала, ведь папе перечить нельзя!

И в итоге папа сказал: «Теперь ты настоящая кавказская девушка».

Папина похвала — самое дорогое богатство!