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«Папина похвала — самое дорогое богатство». Исинбаева поработала по дому

22 мая 2020, 22:47
Елена Исинбаева. Фото Instagram.
Елена Исинбаева. Фото Instagram.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала новый пост в Instagram. Она рассказала, за что удостоилась отцовской похвалы.

— Сегодня папа сказал: «Доча, хочешь в баньку, иди почисть печку». Я ее почистила, — написала Исинбаева. — Подумала все, а папа мне: «Теперь делай самсу, вот так». И показывает... Я, конечно же, все сделала, ведь папе перечить нельзя!

И в итоге папа сказал: «Теперь ты настоящая кавказская девушка».

Папина похвала — самое дорогое богатство!

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