Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021

Японская теннисистка Наоми Осака приняла участие в благотворительном вечере Met Gala.

23-летняя теннисистка появилась на красной дорожке в наряде, который сочетает в себе культуру Гаити и Японии.

Co-chair Naomi Osaka attends the #MetGala2021 «In America: A Lexicon Of Fashion». pic.twitter.com/UG2JHsDvR2 — FALLING FOR VOGUE BLOG (@fallingforvogue) September 13, 2021

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея. Это популярное мероприятие является одним из самых крупных по сбору средств в Нью-Йорке.