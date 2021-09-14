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Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021

03:30
Наоми Осака. Фото Getty Images
Наоми Осака. Фото Getty Images
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Японская теннисистка Наоми Осака приняла участие в благотворительном вечере Met Gala.

23-летняя теннисистка появилась на красной дорожке в наряде, который сочетает в себе культуру Гаити и Японии.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея. Это популярное мероприятие является одним из самых крупных по сбору средств в Нью-Йорке.

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Сергей Разин все материалы автора

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